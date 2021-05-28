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Житель Харьковщины пойдет под суд за мошенничество с посылками

Житель Харьковщины пойдет под суд за мошенничество с посылками

На Харьковщине полицейские разоблачили 25-летнего мужчину в мошенничестве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В марте на Изюмщине в полицию поступили два заявления от представителя компании по почтовым перевозкам, о том, что из складского помещения исчезают товары.

В ходе досудебного следствия выяснилось, что 25-летний житель Изюмского района работал курьером по доставке посылок и заказывал товары на имя вымышленного лица через интернет. После чего забирал заказ со склада и обменивал его на другой товар, а саму посылку возвращал на склад. В дальнейшем заказ возвращался отправителю в связи с истечением срока хранения посылки.

Своими действиями он нанес материальный ущерб на общую сумму около 25 000 гривен.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

27 мая уголовное производство направлено в Изюмский районный суд Харьковской области.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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