На Харьковщине медики "скорой" вернули к жизни женщину в состоянии клинической смерти

На Харьковщине бригада медиков скорой помощи спасла жизнь женщине в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 27 мая в службу ЭМП поступил экстренный вызов к 86-летней жительнице Богодухова, у которой в результате острого инфаркта миокарда произошла клиническая смерть.

Медики стали проводить женщине реанимационные мероприятия.

Бригада ЭМП 1601 в составе врача Карпусь И.И., медсестры Тыква Н.М. и водителя Удовиченко А.И. возобновила сердечно-легочную деятельность больной.

Медики вернули женщину к жизни.

Агентство Телевидения Новости