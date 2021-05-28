Во Львове откроют центр вакцинации от COVID-19 на стадионе

Во Львове на стадионе Арена Львов в субботу откроется центр вакцинации населения от коронавируса. За выходные планируют вакцинировать более тысячи человек, зарегистрированных в очереди в приложении Дія. Об этом накануне сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.

По его словам, в первую очередь будут вакцинировать лиц старше 60 лет.

В течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), другие две – после обеда (15:00-19:00). Прививки будут проводить китайской вакциной CoronaVac. За выходные планируют вакцинировать более тысячи человек, – написал губернатор.

Профильным департаментом ОГА совместно с управлением здравоохранения Львовского городского совета создана группа специалистов, которые будут обзванивать жителей города и области.

За соблюдением всех установленных мер по предотвращению распространения COVID-19 (ношение масок, соблюдение физической и социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств для рук и т.д.) будут следить ответственные лица и волонтеры.

Напомним, за сутки в Украине сделали 16 293 прививок от COVID-19. Это на тысячу больше вчерашнего показателя. При этом в лист ожидания вакцинации записались почти 600 тысяч человек.

Кроме того, в Украину впервые доставили вакцину Janssen производства компании Johnson&Johnson. Но все 500 доз будут использоваться для вакцинации работников частной компании из США.

Агентство Телевидения Новости