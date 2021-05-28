В Венеции карнавал. Футбольная команда пробилась в элитный дивизион

Есть повод для ликования.

В итальянской Серии "В" состоялись финальные матчи плей-офф между "Венецией" и "Читтаделлой" за выход в элитный дивизион итальянского футбола - Серию "А".

"Венеция" выиграла первый матч - 1:0, сыграла вничью в ответном - 1:1 и, таким образом, вышла в серию "А". В проследний раз "Венеция" там была в сезоне 2001/2002 гг.

Естественно, болельщики Венеции заполонили улицы этого уникального города на воде, чтобы отпраздновать успех.

Помимо "Венеции" повысились в классе "Эмполи" и "Салернитана".





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