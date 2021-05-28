Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:23
Просмотров: 63

В Венеции карнавал. Футбольная команда пробилась в элитный дивизион

В Венеции карнавал. Футбольная команда пробилась в элитный дивизион

Есть повод для ликования.

В итальянской Серии "В" состоялись финальные матчи плей-офф между "Венецией" и "Читтаделлой" за выход в элитный дивизион итальянского футбола - Серию "А".

"Венеция" выиграла первый матч - 1:0, сыграла вничью в ответном - 1:1 и, таким образом, вышла в серию "А". В проследний раз "Венеция" там была в сезоне 2001/2002 гг.

Естественно, болельщики Венеции заполонили улицы этого уникального города на воде, чтобы отпраздновать успех.

Помимо "Венеции" повысились в классе "Эмполи" и "Салернитана".


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 