Прекращение поставок бензина в Украину из Беларуси: эксперты спрогнозировали последствия

Прекращение поставок бензина из Беларуси в ответ на украинские санкции приведет к дефициту и росту цен.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на мнение профильных экспертов.

По их прогнозам, у тех, кто пользуется автомобилями, возникнут проблемы.

«Потому что заместить сразу белорусские нефтепродукты не получится. Это приведет к возникновению недостатка, который приведет к возникновению ажиотажного спроса, который приведет к росту цен. Это может вылиться в социальное недовольство и падению доверия к действующей власти ниже плинтуса», - сообщил эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев.

При этом он считает, что такой радикальный сценарий маловероятен.

«Украинский рынок нефтепродуктов является наиболее привлекательным для Беларуси, и поставки сюда очень прибыльны как для украинских трейдеров, так и для белорусских производителей. Белорусскими заводами владеют не только белорусы – это акционерные общества, половина акций которых принадлежит российским компаниям, которые также заинтересованы в поставках нефтепродуктов в Украину», - отметил эксперт.

В свою очередь, директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн, что Украина способна перекрыть белорусские поставки благодаря наращиванию производства Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, оператором которого является компания «Укртатнафта», и увеличением объема морских поставок.

Однако сложности могут возникнуть с битумом, который необходим для строительства украинских дорог, и 50 процентов которого наша страна закупает в Беларуси.

«Чтобы перекрыть потребность в бензине, «Укртатнафта» должна нарастить переработку на 2 миллиона тонн или вдвое. Это вполне реально. Кроме того, в неограниченном количестве есть бензин на море… Последние два месяца показали, что запросто может быть перекрыт и выпадающий объем белорусского сжиженного газа», - отметил эксперт.

«Единственная позиция, которая выглядит проблематично – это битум. Привезти такой объем неоткуда. Частично можно перекрыть морскими поставками, но не полностью», - добавил Куюн.

Напомним, после принудительной посадки самолета и задержания в аэропорту Минска журналиста Романа Протасевича Украина 26 мая закрыла авиасообщение с Беларусью.

Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе.

Позже до октября 2021 года Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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