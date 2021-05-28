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Харьковские полицейские выдворили из Украины россиянина, который освободился из колонии

Харьковские полицейские выдворили из Украины россиянина, который освободился из колонии

На Харьковщине правоохранители выдворили за пределы Украины гражданина Российской Федерации.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

27 мая 46-летний россиянин освободился из исправительной колонии, где с октября 2017 года отбывал наказание за кражу личных вещей на территории Харьковской области. 

Больше никаких оснований для пребывания на территории Украины он не имел.

В отношении мужчины составили протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КУоАП и приняли решение о принудительном возвращении мужчины в Российскую Федерацию с  запретом дальнейшего въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Мужчину доставили в пункт пропуска «Гоптовка», где под сопровождением сотрудников миграционной полиции он покинул территорию Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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