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Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления военного сбора

Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления военного сбора

За четыре месяца 2021 года крупные предприятия Харьковщины уплатили в бюджет 173 млн. грн. военного сбора.

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов,

Как отметила начальник Межрегионального управления Галина Феденко, индикативный показатель выполнен на 103,2%.

Дополнительно на нужды армии поступило 5,4 млн. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 6,5 %, или на 10,5 млн. грн.

В апреле текущего года поступило 50 млн. грн. этого сбора, что на 6,8 млн. грн. (на 16%) больше по сравнению с поступлениями в апреле прошлого года и на 5,4 млн. грн. (на 12,2%) больше по сравнению с поступленнями в марте 2021-го.  

Также в межрегиональном управлении обратили внимание на особенности налогообложения алиментов  военным сбором.

Так, учитывая положения п.п. 165.1.14 Налогового кодекса Украины, алименты, выплачиваемые плательщику налога согласно решению суда или по добровольному решению сторон в суммах, определенных согласно Семейному кодексу Украины, в том числе алименты, которые выплачиваются нерезидентом, военным сбором не облагаются.

 

Агентство Телевидения Новости

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