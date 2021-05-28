В Египте после дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки Украины
Сегодня утром, 28 мая, в Египте во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки (2014-2016 гг.) Виктору Гвоздю.
62-летний мужчина умер в больнице, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники.
Инцидент произошел утром. Бывший глава СВР увлекался дайвингом и ездил с этим хобби по миру.
Предварительно, мужчина погрузился в воду, но на поверхность не всплыл. Спасатели нашли мужчину на дне, на берегу ему провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь. Однако врачи уже ничем не могли ему помочь и констатировали смерть украинца.
Точная причина смерти мужчины станет известной после вскрытия тела.
Сообщается, что Гвоздь вместе с женой якобы находился на отдыхе в Египте в отеле Jaz Dahabeya Dahab.
Генерал-лейтенант Виктор Гвоздь - украинский военный, разведчик, дипломат и ученый. Президент независимого аналитического центра геополитических исследований "Борисфен Интел".
В 1993-1995 годах принимал участие в миротворческих операциях ООН на территории бывшей Югославии. Был атташе по обороне при посольстве Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине, заместителем начальника военно-дипломатического управления Минобороны, членом делегации страны в Совете Безопасности ООН, служил в СБУ.
С 27 февраля 2014 в 29 апреля 2016 возглавлял Службу внешней разведки Украины.
В 2019 получил степень доктора военных наук. Награжден орденом "За заслуги" III степени.
У него осталась жена и двое детей.