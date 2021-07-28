Що робити, якщо банкноти гривні пошкодили вогонь чи вода?

Банкноти гривні, що постраждали через побутове пошкодження, пожежу, інший нещасний випадок, можна віддати на дослідження для відшкодування збитків.

Куди звертатися?

До регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України. Сьогодні такі підрозділи є у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Хмельницькому та Львові.

Якщо у вашому регіоні немає підрозділу грошового обігу НБУ, звертайтеся до уповноважених банків (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк, ПУМБ, Укрсиббанк). Їхні контакти знайдете тут https://cutt.ly/8QrowIu

Також разом з пошкодженими банкнотами (за можливості) надайте довідку про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації.

Не рекомендується!

Самостійно порушувати цілісність банкнот, якщо пошкодження двох або більшої кількості банкнот призвело до їхнього склеювання (спікання)

Уповноважені банки не обстежують значно пошкоджені банкноти, а пакують їх з максимальним збереженням цілісності та передають як сумнівні для проведення досліджень до Національного банку України разом із заявою пред’явника, довідкою про вилучення (прийняття) банкнот для дослідження та іншими документами щодо ситуації, унаслідок якої виникло пошкодження банкнот (довідка про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації).

Яку суму відшкодують?

За результатами досліджень, що проводяться Національним банком України безкоштовно, клієнтам відшкодовується відповідна сума грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми і платіжними. Неплатіжні банкноти Національний банк не відшкодовує.

Источник: facebook.com

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