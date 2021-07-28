Угрозы с топором и поджог машин: в Харькове задержали банду, которая запугивала полицейских и бизнесменов

Участников банды, которые запугивали полицейских, судей и коммерсантов, задержали в Харькове. В спецоперации принимали участие не только оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и детективы следственного управления Харьковщины, но и спецназовцы.

Полиция! К стенке! К стенке быстро.

Задержанные во время спецоперации - ранее судимые жители Харьковщины. Подозревают их в совершении ряда преступлений. По данным следствия, участники банды выполняли различные задания на "заказ". Указания получали от криминальных авторитетов. Чтобы избежать наказания за совершенные преступления, влиятельные в криминальных кругах люди, «заказывали» своим исполнителям «поработать» с определенными лицами.

Среди тех, кто оказался в "черном списке" - старший оперуполномоченный полиции по особо важным делам Управления стратегических расследований в Харьковской области. Заказчики, отмечают следователи, ночью отправились к дому, где проживал полицейский, нашли его припаркованный автомобиль Skoda Octavia и воткнули в крышу автомобиля топор. Вскоре на телефон прислали сообщения с угрозами физической расправы.

Повредили участники банды также имущество семьи предпринимателей, которые отказались отдавать часть прибыли от бизнеса. Результат мести - два полностью сожженных автомобиля - Land Cruiser и Infiniti.

Олеся Бойко, спикер ДВБ Национальной полиции Украины:

Та ж участь чекала одну із суддей харківського суду. Спочатку жінці на вулиці плеснули в обличчя "зеленькою", а згодом, коли вона не винесла потрібне кримінальникам судове рішення, її автівку спалили.

У фигурантов дела силовики провели 14 санкционированных обысков. Уголовные производства открыты по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Олеся Бойко, спикер ДВБ Национальной полиции Украины:

На разі слідчі поліції оголосили про підозру двом особам за статтею 348 КК України - це посягання на життя працівника правоохоронного органу, за що законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років або довічне позбавлення волі. Ще двом спільникам їхнім оголошено про підозру за статтею 194 КК України - це знищення майна групою осіб, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років.

Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители подчеркивают, что сейчас устанавливают заказчиков указанных преступлений.

Агентство Телевидения Новости