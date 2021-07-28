Итоги после сегодняшнего дня на Олимпиаде в Токио. 62 страны уже с медалями

Украина сегодня не пополнила свою турнирную копилку на Олимпиаде-2020 в Токио. Но выход украинской теннисистки Элины Свитолиной в полуфинал максимально приблизил ее к тому, чтобы стать олимпийской призеркой.

Пока же у Украины остается три бронзовые медали (дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук). В медальном зачете Украина сейчас 52-я.

Лидерство же в медальном зачете удерживает Япония. У спортсменов этой страны уже 13 золотых медалей, а еще 4 серебряные и 5 бронзовых. Далее в первой тройке Китай (12 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых) и США (11 золотых, 9 серебряных ,11 бронзовых).

Всего олимпийские медали Токио-2020 есть уже у спортсменов из 62 стран.

Елена Костевич и Олег Омельчук Больше новостей читайте на сайте - 7dniv.info

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