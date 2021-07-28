Ушел из дома после ссоры с матерью: на Харьковщине разыскивают подростка

Правоохранители устанавливают местонахождение жителя с. Грушевка Купянского района. 25 июля 17-летний Александр Зубков после ссоры с матерью сбежал из дома и не вернулся. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Его приметы: рост 160 см, среднего телосложения, темные волосы, темные глаза, имеет шрам на теменной части головы. Был одет в белую футболку, зеленые шорты, красные кроссовки. На правой руке есть браслет из ниток коричневого цвета.

Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, сообщите в Купянский РВП ГУНП в Харьковской области по адресу: г.. Купянск, ул. Харьковская, 14 Контактные телефоны: (05742) 5-33-44 (дежурная часть РВП), 099-474-01-69 (отдел криминальной полиции).

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