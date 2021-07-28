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Авиакатастрофа на Франковщине: погиб профессиональный летчик и три иностранца

Авиакатастрофа на Франковщине: погиб профессиональный летчик и три иностранца

На Прикарпатье в авиакатастрофе близ села Шепаровцы разбился профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк. Вместе с ним погибли еще трое иностранцев. Эту информацию подтвердили на Коломыйском аэродроме малой авиации.

Игорь Табанюк был профессиональным летчиком, инструктором. Военный пилот возглавлял ОО «Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации». В Коломые Игорь Табанюк организовал тренировочную базу для частных самолетов малой авиации.

Как сообщалось, 28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом с последующим горением. Погибли 4 человека, находившиеся в самолете.

Агентство Телевидения Новости

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