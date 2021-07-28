Упала с катамарана и бесследно исчезла: под Харьковом волонтеры и водолазы вторую неделю ищут девушку, которая пропала на Вяловском водохранилище.

Восемь часов утра. Группа поисковиков с помощью спецоборудования обследуют акваторию Вяловского водохранилища. В отдельных местах его глубина достигает более 10 метров. Сначала обозначают территорию, а дальше в воду погружаются водолазы.

Поиски 22-летней Виктории Лукашовой продолжаются уже десятые сутки. Девушка исчезла 18 июля во время отдыха со знакомыми вблизи базы отдыха "Аква" в селе Русские Тишки. Компания молодых людей отмечала день рождения и арендовала беседку на частном пляже. Эту фотографию Виктория в тот день выложила в соцсети. Справа от нее - ее парень.

Андрей Любицкий, брат пропавшей

Они отмечали день рождения Жени. Женя — это брат Стаса. Вся компания была со стороны этого Жени. И Виктория знала двоих-троих человек

Как потом расскажут те, с кем отдыхала Виктория, во время катания на катамаране она упала в воду. Версию ее парня рассказывает координатор поисков - он чуть ли ни единственный с кем общается мужчина.

Александр Гуманюк, координатор поисков

Они плыли на катамаране, она пару раз спрыгивала в воду. Потом они совершали поворот, вот там. В этот момент они упустили ее из виду. Она была сзади на катамаране, они плыли вперед. Девочка, которая была с ними поплыла ко второму катамарану сообщить, что время заканчивается и нужно возвращать катамаран

Компанию хорошо помнят на пляже. Сотрудник, который предоставил катамараны рассказывает, двое мужчин в 14:25 взяли два катамарана. От спасательных жилетов отказались, были трезвые. Однако в результате на каждом из катамаранов оказалось по четыре человека. И почти все были изрядно подхмеленые.

Руслан, спасатель

И они отплыли от понтона вдвоем наперегонки. Я знаю, что приплыл один из катамаранов минут через 40, и уже на этом катамаране был не только парень, но и еще 2 девушки с ним. И девушка сообщила, что они потеряли девчонку. Парень, который приплыл он еле ходил, он падал с катамарана, а девушки были более-менее нормальные

Зато в одном из телеграмм каналов люди, с которыми отдыхала девушка, сообщили, что сделали все возможное, когда обнаружили, что Виктория исчезла, а после события дали показания следователям.

Мы отмечали день рождения, извините, конечно, но все взрослые люди. И почему теперь пишут, что мы должны были за ней следить? Когда мы видели этого человека первый раз…

После событий на катамаране девушку больше никто не видел. Водолазы искали тело после инцидента, а в минувшее воскресенье поисковую операцию организовали ее родственники. Привлекали волонтеров и неравнодушных. Погружались там, где показал парень Виктории. Искали девушку в зарослях камыша вдоль береговых линий, просматривали подводную часть понтонов и пирсов, завалы деревьев. Предоставила определенное оборудование и база отдыха. Напрасно.

Александр Гуманюк, координатор поисков

Сейчас очень активно начали люди отзываться, и у нас уже появилось техническое оснащение, есть лодки моторные, не хватает эхолотов с боковым сканированием. И в воскресение у нас будут основные поиски. Кто готов поучаствовать и у кого есть техническое оборудование – отзовитесь, вы нам нужны

В полиции по факту событий открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 УК. Это "убийство" - такая квалификация вносится почти всегда, когда исчезает человек. Правоохранители просят людей, имеющих какую либо информацию о разыскиваемой обращаться по номеру “102”.

С такой же просьбой обращаются к людям и родственники пропавшей девушки. Ведь пока не могут установить картину событий того дня. А именно не понимают, как Виктория, которая боялась воды и не умела плавать - ныряла с катамарана и почему в ее телефоне была удалена часть переписки.

Андрей Любицкий, брат пропавшей

Возможно, какие-то люди отдыхающие, бабушки, дедушки, которые фотографировали внуков, детей своих - есть в телефоне видеозаписи, что нам поможет хотя бы восстановить порядок действий и более точно определить, где искать тело. У нас, как у родственников, и не безразличных людей, задача найти тело и похоронить, попрощаться, а что было - дело сотрудников полиции….

Агентство Телевидения Новости