Ляшко назвал условие работы школ в "красной" зоне

Глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко рассказал, как будут работать школы во время карантина в новом учебном году. Он также назвал условие, при котором дети смогут продолжить обучение даже в красной зоне.

Виктор Ляшко заверил, что школы можно не закрывать, даже если регион перейдет из зеленой в другую зону, в том числе и красную. Об этом он сказал во время заседания правительства.

По словам Ляшко, если регион, в котором расположена школа, попадет в желтый, оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности, то он сможет продолжить работу. Но только при условии, что в учебном заведении будет не менее 80% полностью иммунизированных работников.

К слову, уже через месяц школы снова откроются для учеников. В МОН планируют начать новый учебный год в очном режиме, ведь к этому времени вакцинируют большинство педагогов.

Агентство Телевидения Новости