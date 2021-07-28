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"Ласковый убийца": в центре Харькова в День борьбы с гепатитом тестировали всех желающих

Тот, кого называют "ласковый убийца". В центре Харькова в День борьбы с гепатитом бесплатно тестировали всех желающих и рассказывали почему, это обследование нужно проходить регулярно.

Карина узнала о том, что больна гепатитом С несколько лет назад, когда решила пройти обследование на опасные инфекции. Тогда диагноз звучал как приговор, лечение было дорогим, долгим и опасным.

Карина, бывшая больная гепатитом С:

Был нереальных страх, я не хотела лечиться, боялась, что побочные эффекты будут сильные, но слава богу, что есть социальные работники.

Сейчас женщина полностью здорова и помогает другим узнавать о тестировании. Гепатит С и Б передается половым путем или через кровь, он долгое время протекает бессимптомно, но без лечения приводит к циррозу и раку печени.

Елена Овчинникова, БФ "Парус":

Статистика говорить про те, що 3% людей живуть з вірусними гепатитом С, й 95% про це не знають. Вони ніколи не тестувались. Чому це так, тому що людина не відчуває симптомів.

Сейчас, отмечают социальные работники, больные гепатитом С могут вылечиться в течение трех месяцев за счет государства, для этого в Украине существует специальная программа. Нужно только своевременно пройти тестирование.

Агентство Телевидения Новости

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