Акция с требованием отставки Тимчук: политический заказ или волеизъявление горожан?

Под стенами Харьковской областной администрации собрались пикетчики, которые обвиняют главу ОГА в коррупции и требуют ее отставки. Акции протеста предшествовала масштабная информационная кампания в соцсетях, после чего во властных кабинетах заговорили о политическом заказе.

Первыми под стены облгосадминистрации вышли представители компании-перевозчика, которая уже более двух лет без договора с ХОГА возит людей в Песочин, Люботин и Солоницевку.

Анатолий Каменев, исполнительный директор "Укртрансплюс":

Договор не подписывается, не выдается, но муж Айны Тимчук сейчас начальник «Укртрансбезпеки» трекх областей. И с момента назначения на должность, с февраля, каждый день его инспектора приезжают к нам на маршруты и формляют по 16-18 протоколов.

В ХОГА утверждают, они не виноваты в отсутствии договора. Конкурс проводился еще во время руководства позапрошлого губернатора. Тогда выиграла право на перевозки одна фирма, но с ней по неизвестным причинам контракт разорвали и объявили новый конкурс. Второй выиграла "Укртрансплюс", но первые победители обжаловали второй конкурс и через юридическую коллизию новое руководство области якобы не могло навести порядок в этом вопросе.

Антон Деньгуб, заместитель главы ХОГА:

Наразі ХОДА розірвало договір з «Інтерспецмаркетом», тому що вони й так не їздили, уклала договір з тимчасовим перевізником, та незабором буде оголошено конкурс, на якій можуть податись й ці перевізники, й інші.

Перевозчиков пришли поддержать еще около сотни пикетчиков, преимущественно молодежь под странными бело-красно-черными флагами, которая утверждала, что вышла протестовать против коррупционных действий Тимчук.

Людмила, участница пикета:

Получается, белое это народы, красное это кровь, черное это земля. - Это украинский флаг? - Да-да-да. Мы все вместе. - А почему сюда вышли? - Мы против коррупции, за справедливости, чтобы не происходило то что сейчас происходит. - А что сейчас происходит? - Воруют просто, Айна которая. - А откуда ифнормация, вы фильм в интернете видели? - Есть проверенная информация.

Это флаг українській національний, соціального об`єднання, є інформація, що у Айни є нерухомість у Криму.

Информация о том, что Айна Тимчук имеет в оккупированном Крыму отель, накануне была распространена через ряд Телеграм-каналов, а созданная харьковской продакшн-студией "Кнопки" и новосозданной организацией U.prava. Авторы расследования даже съездили на оккупированный полуостров и пообщались с бывшими харьковскими чиновниками. По оценкам экспертов, на продвижение этого расследования в интернете были потрачены сотни тысяч гривен, что позволило представителям ХОГА говорить о заказе кампании.

Марк Копил, проект "Кнопки":

Снято нашими силами, там никаких финансов по сути вкладывать даже не надо? - Даже поездка в Крым? - Ну мы делали это совместно с организацией U.prava, они брали на себя часть расходов, мы делали продакшн.

Олег Яковлев, руководитель ОО "U.Prava":

Никаких тут огромных сумм нет. У нас действительно есть патриоты, общественники, которые действительно готовы пожертвовать своими минисбережениями ради того, чтобы в регионе была стабильность.

Антон Деньгуб, заместитель главы ХОГА:

Сьогодняшній типу мітинг псевдонаціоналістів, як мітинг ерзян, тому що вони з невідомих причин вийшли з прапорами мордовської народності ірзянє, обласна рада не буде реагувати на ці випади по дискридитації її діяльності й надалі буде працювати у штатному режимі.

Пикетчики утверждают, они ждут реакции от Офиса Президента. Зато в ХОГА уверяют, что организаторы информкампании сами являются фигурантами уголовных производств.

Агентство Телевидения Новости