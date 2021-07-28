В Харьковском зоопарке умерла слониха

Это одни из последних кадров с первой слонихой, родившейся в независимой Украине. Тэнди, так звали хоботастую красавицу, переехала в Харьков, когда ей едва исполнилось два года. Тогда слоненок весил какие-то 700 килограмм, при росте в полтора метра. За двадцать один год в стенах Харьковского зоопарка Тэнди стала значительно выше и набрала более двух тонн веса. И именно когда слоненок набирал вес, киперы зоопарка начали замечать проблемы с задними ногами гигантки.

Юрий Даниленко, заведующий отделом зоологической части No5

З початку захворювання, ми у слонихи Тенді помітили кульгавість. Потім, почалися проблеми з нігтями. Це переросло в те, що Тенді почала менше рухатися. Вона почала ставити неправильно стопу. В результаті у неї з'явилося викривлення ніг. Це призвело до системних змін, які не дозволяли слонисі нормально рухатися і жити повноцінними життям. У подальшому - це прогресувало.

Как только специалисты разглядели у Тэнди первые признаки болезни - было срочно созвано консилиум с западными коллегами-ветеринарами. Там слонихе и поставили неутешительный диагноз: дисплазия коленных суставов.

Такая болезнь, говорит Оксана Даншина - генетическая, Тэнди получила ее в наследство от отца. Слон Тарун тоже от нее страдал.

Поэтому, оценив состояние харьковской слонихи, был выбран наиболее эффективный метод поддерживающей терапии, который постоянно корректировали, рассказывает заведующая ветеринарным отделом зоопарка.

Оксана Даншина, заведующий ветеринарным отделом

В настоящее время невозможно полностью и кардинально вылечить дисплазию, если только не идет речь о тотальном эндопротезировании. Но, можно облегчить жизнь животного, таким образом, уже на протяжении 10 лет Тэнди круглогодично получает хондропротекторы, курсы мультивитаминов, а также при критических состояниях - спазмолитики и противовоспалительные лекарственные вещества.

На определенном этапе даже, рассказывают в зоопарке, Европейской Ассоциацией зоопарков и аквариумов, под наблюдением которой и проводилось лечение, было предложено применить эвтаназию. Но “Харьковский зоопарк” решил продолжить лечение, потому как состояние Тэнди еще давало надежду. Впрочем, манипуляции приносили временный эффект, лишь блокируя симптомы.

А в последнее время и это не помогало, состояние Тэнди начало стремительно ухудшаться, и на днях сердце хоботастой перестало биться.

Согласно зоопарковским нормам, тело слонихи отправили на специальное предприятие Харьковщины, которое занимается утилизацией трупов животных.

Агентство Телевидения Новости