У берегов Аляски произошло самое сильное землетрясение в Северной Америке с 1964 года

У берегов американского штата Аляска произошло сильное землетрясение - магнитудой 8,2. Оно стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года. Об этом сообщает CBS.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 91 километра от населенного пункта Перривилл. Также произошло около десятка афтершоков. Магнитуда самого сильного из них составила 6,2.

После землетрясения сначала была объявлена угроза цунами, но потом ее отменили.

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