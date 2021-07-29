Горожан приглашают на выставку харьковского фотографа, который умер от осложнений, вызванных COVID-19

В воскресенье, 1 августа, во дворе Культурного агентства ∀ откроется выставка работ харьковского фотографа Юрия Огурцова, более известного как Leo, который скончался 23 марта от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как отметили организаторы выставки, Leo специализировался на портретах, прицельно использовал объективы, произведенные до «цифровой эпохи», поэтому его снимки имеют особый стиль. Гости выставки увидят около тридцати работ, которые можно будет приобрести. Деньги передадут маме художника.

Выставка продлится с 1 по 6 августа. Адрес: улица Сумская, 76а. Время посещения - с 12:00 до 19:00.

Агентство Телевидения Новости