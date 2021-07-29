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Для жителей оккупированных Донбасса и Крыма организовали бесплатные автобусы до КПВВ

Для жителей оккупированных Донбасса и Крыма организовали бесплатные автобусы до КПВВ

Для граждан, которые выезжают с оккупированных территорий Донбасса и Крыма или въезжают туда, ввели бесплатные автобусные перевозки между линией разграничения / административной границей и контрольными пунктами въезда-выезда. Соответствующее постановление Кабинет министров Украины принял 28 июля.

«С началом вооруженной агрессии РФ против Украины в 2014 году были установлены КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом. Однако на сегодняшний день существует проблема организации перемещения граждан, пересекающих линию соприкосновения и админграницы без транспортного средства, в том числе женщин с детьми, пожилых людей, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения», - объясняют в правительстве.

Обеспечивать автобусные перевозки будет госпредприятие «Реинтеграция и восстановление», которое относится к сфере управления Министерства реинтеграции.

 

Агентство Телевидения Новости

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