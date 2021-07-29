Подростка, который ушел из дома после ссоры с матерью, нашли у друга

Полицейские вернули родителям подростка, который сбежал из дома. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, парень скрывался у своего товарища в поселке Ковшаровка Купянского района, родители которого были в отъезде.

Напомним, 28 июля в полицию обратилась 58-летняя жительница с. Грушевка и сообщила, что 25 июля ее несовершеннолетний сын после ссоры ушел из дома и не вернулся. Установлено, что ранее парень уже покидал самовольно дом.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска разыскали несовершеннолетнего беглеца и вернули домой.

Агентство Телевидения Новости