Вот это заплыв! Все три команды-призерки побили мировой рекорд

Фантастически быстро.

В плавательной программе Олимпиады-2020 в Токио один из комплектов медалей нашел своих обладательниц в женской эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Мировой рекорд до финального заплыва был равен 7 минут 41.50 сек и принадлажал австралийкам.

Квартеты сборных Китая, США и Австралии, занявшие именно в таком порядке места на пьедестале, проплыли быстреемирового рекорда.

Теперь новый мировой рекорд 7 минут 40.33 сотых секунды принадлежит китаянкам.

Агентство Телевидения Новости