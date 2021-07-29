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Вот это заплыв! Все три команды-призерки побили мировой рекорд
Фантастически быстро.
В плавательной программе Олимпиады-2020 в Токио один из комплектов медалей нашел своих обладательниц в женской эстафете 4х200 метров вольным стилем.
Мировой рекорд до финального заплыва был равен 7 минут 41.50 сек и принадлажал австралийкам.
Квартеты сборных Китая, США и Австралии, занявшие именно в таком порядке места на пьедестале, проплыли быстреемирового рекорда.
Теперь новый мировой рекорд 7 минут 40.33 сотых секунды принадлежит китаянкам.
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