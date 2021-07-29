На Харьковщине собрали более 1,7 миллиона тонн зерна нового урожая

В хозяйствах области ранние зерновые и зернобобовые культуры уже собрали с площади 382,6 га. Об этом сообщили в ХОГА.

«Наши аграрии активно продолжают уборку урожая, сейчас ранние зерновые и зернобобовые собраны с половины площадей посевов - 51%. Средняя урожайность составила 46,8 ц\га, - отметила председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук. - По результатам недели лидерами по намолоту зерна являются хозяйства таких районов: Изюмского - более 270 тыс. тонн, Богодуховского - 253,4 тыс. тонн, Чугуевского - 252,8 тыс. тонн и Лозовского - 225,9 тыс. тонн».

Лидерами по урожайности ранних зерновых являются сельхозтоваропроизводители Чугуевского района, которые собрали 62% площадей при урожайности 53,7 ц/га. Выше областного показателя - урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур в Купянском (49,9 ц/га) и в Красноградском (46,3 ц/га) районах.

По состоянию на 29 июля намолотили:

- пшеницы (озимой и яровой) - 1462,0 тыс. тонн с площади 300,8 тыс. га (51%) при урожайности 48,6 ц/га;

- ячменя (озимого и ярового) - 289,1 тыс. тонн с площади 67,0 тыс. га (49%), урожайность - 43,1 ц/га;

- гороха - 37,0 тыс. тонн с площади 13,8 тыс. га (71%), урожайность - 26,7 ц/га;

- озимой ржи - 3,2 тыс. тонн с площади 0,8 тыс. га (38%), урожайность - 39,3 ц/га;

- овса - 0,5 тыс. тонн с площади 0,1 тыс. га (3%), урожайность - 34,1 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрали 7,7 тыс. тонн с площади 2,7 тыс. га (72%) при урожайности 28,6 ц/га.

Всего на полях области работало более 1796 зерноуборочных комбайнов и были задействованы 3508 единиц транспортных средств для перевозки зерна.

Агентство Телевидения Новости