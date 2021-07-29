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Салтовское шоссе два дня будет закрыто для движения

Салтовское шоссе два дня будет закрыто для движения

Движение транспорта по Салтовскому шоссе, на участке от ул. Медицинской до ул. Драгоманова при движении в сторону ул. 7-й Гвардейской армии, будет запрещено с 8:00 до 20:00 30 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части и тротуара на пр. Юбилейном.

С 8:00 до 20:00 31 июля будет запрещено движение транспорта по Салтовскому шоссе, на участке от ул. Драгоманова до ул. Медицинской при движении в сторону пр. Тракторостроителей.

Для объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.

Агентство Телевидения Новости

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