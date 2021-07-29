Салтовское шоссе два дня будет закрыто для движения

Движение транспорта по Салтовскому шоссе, на участке от ул. Медицинской до ул. Драгоманова при движении в сторону ул. 7-й Гвардейской армии, будет запрещено с 8:00 до 20:00 30 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части и тротуара на пр. Юбилейном.

С 8:00 до 20:00 31 июля будет запрещено движение транспорта по Салтовскому шоссе, на участке от ул. Драгоманова до ул. Медицинской при движении в сторону пр. Тракторостроителей.

Для объезда закрытого участка будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.

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