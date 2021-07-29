На Рогань пустят новые троллейбусные маршруты

Новые троллейбусные маршруты №51 и 52, которые будут курсировать на Роганский жилмассив, будут введены с 30 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, новые маршруты вводятся с целью улучшения качества пассажироперевозок, в результате изучения потребностей жителей Харькова.

Троллейбус №51 будет курсировать по следующему маршруту: разворотный круг «Ул. 12-го Апреля» - пр. Московский (ст. м. «Индустриальная») - ул. Роганская - ул. Грицевца (нечетная сторона) - ул. Зубарева - разворотный круг «Ул. Зубарева».

Троллейбус №52 будет ходить так: разворотный круг «Ул. 12-го Апреля» - пр. Московский (ст. м. «Индустриальная») - ул. Роганская - ул. Грицевца (четная сторона) - ул. Зубарева - разворотный круг «759-й микрорайон».

Отметим, что на Роганский жилой массив будут курсировать новые троллейбусы с автономным ходом. Такие троллейбусные маршруты уже введены на Северной Салтовке, в Пятихатки, в пос. Жихарь. Также по просьбе харьковчан новый маршрут планируется запустить на пос. Жуковского.

Агентство Телевидения Новости