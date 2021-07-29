Жителям Нью-Йорка будут платить за то, чтобы они сделали COVID-прививку

С пятницы, 30 июля, жителям Нью-Йорка будут платить 100 долларов за первую дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщает NBC.

Такое решение принято в мэрии. Для получения средств жителям необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте.

Как отмечает издание, выплата средств за вакцинацию вызвана резким ростом количества случаев коронавируса в городе. Сейчас вакцинированы от 45% до 65% жителей Нью-Йорка, в зависимости от района.

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