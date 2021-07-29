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На Харьковщине появятся 10 центров оценивания уровня владения украинским языком

На Харьковщине появятся 10 центров оценивания уровня владения украинским языком

На Харьковщине планируют открыть 10 центров оценивания уровня владения украинским языком. Как сообщили в ХОГА, об этом рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха.

Тестирование на уровень владения украинским языком необходимо в случаях, предусмотренных законом о государственной службе: для работы в органах местного самоуправления и для людей, которые намерены получить украинское гражданство.

В ХНУ им. Каразина 29-30 июля состоятся первые тестирования на уровень владения украинским языком.

«Сегодня-завтра пройдут первые экзамены. Они продолжаются два часа и состоят из четырех частей. Мы понимаем, что не удовлетворим спрос двумя экзаменами, поэтому в ближайшее время откроются такие центры еще в пяти учебных заведениях. Сейчас отозвались Национальный педагогический университет имени Сковороды, университет гражданской защиты, инженерно-педагогическая академия, университет радиоэлектроники и фармацевтический университет», - сказал Роман Семенуха.

По его словам, в Харькове будет достаточно десяти центров оценивания уровня владения украинским языком. Планируется, что всех их откроют на базе заведений высшего образования, потому что для проведения тестирований необходима соответствующая материально-техническая база.

«Для людей, претендующих на должности государственной службы, экзамены проводят бесплатно. Для получения украинского гражданства услуга стоит 500 гривень», - рассказал Роман Семенуха.

Агентство Телевидения Новости

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