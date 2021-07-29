На Харьковщине появятся 10 центров оценивания уровня владения украинским языком

На Харьковщине планируют открыть 10 центров оценивания уровня владения украинским языком. Как сообщили в ХОГА, об этом рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха.

Тестирование на уровень владения украинским языком необходимо в случаях, предусмотренных законом о государственной службе: для работы в органах местного самоуправления и для людей, которые намерены получить украинское гражданство.

В ХНУ им. Каразина 29-30 июля состоятся первые тестирования на уровень владения украинским языком.

«Сегодня-завтра пройдут первые экзамены. Они продолжаются два часа и состоят из четырех частей. Мы понимаем, что не удовлетворим спрос двумя экзаменами, поэтому в ближайшее время откроются такие центры еще в пяти учебных заведениях. Сейчас отозвались Национальный педагогический университет имени Сковороды, университет гражданской защиты, инженерно-педагогическая академия, университет радиоэлектроники и фармацевтический университет», - сказал Роман Семенуха.

По его словам, в Харькове будет достаточно десяти центров оценивания уровня владения украинским языком. Планируется, что всех их откроют на базе заведений высшего образования, потому что для проведения тестирований необходима соответствующая материально-техническая база.

«Для людей, претендующих на должности государственной службы, экзамены проводят бесплатно. Для получения украинского гражданства услуга стоит 500 гривень», - рассказал Роман Семенуха.

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