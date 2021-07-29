Теперь украинцы будут отмечать День молодежи 12 августа

Президент Владимир Зеленский установил в Украине День молодежи, который будут отмечать ежегодно 12 августа в Международный день молодежи. Об этом сообщает Офис президента.

"Глава государства подписал соответствующий указ № 333/2021 с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений", - говорится в сообщении.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Отмечается, что указ Президента Украины от 22 июня 1994 года № 323 «О Дне молодежи», в соответствии с которым этот праздник отмечался в нашей стране ежегодно в последнее воскресенье июня, утратил силу.

Агентство Телевидения Новости