Будущие чиновники сдают обязательный экзамен на знание государственного языка

Хочешь на госслужбу - сдавай языковой экзамен. Это требование Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Сертификаты будут выдавать после тестирования в Центрах оценивания уровня владения государственным языком.

Чтобы успеть на тестирование, с родного райцентра Анна уехала в семь утра. Девушке двадцать один год, признается, что ещё помнит волнения на школьных экзаменах. Анна собирается работать в исполнительной службе. К тестам готовилась тщательно.

АННА МИЩЕНКО, жительница Харьковской области:

Готувалась, звичайно, по пробному тестуванню. Воно було в інтернеті на сайті. Ну хвилююсь трішки, найбільше, певно, діалоги та монологи. Це важкувато.

Первый в Харьковской области центр оценивания уровня владения государственным языком расположен в национальном университете имени Каразина. Списать или воспользоваться подсказкой у ​​будущих чиновников не получится. Ведь, кроме видеонаблюдения, и рабочие места на расстоянии друг от друга. Тестирование он-лайн, на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Рассчитано на два часа.

АНАТОЛИЙ БАБИЧЕВ, проректор ХНУ им. Василия Каразина:

Це тест з трьох блоків. Це самі тести, аудіювання. Тобто, будуть слухати наші здобувачі текст і потім його викладати, як вони зрозуміли і третій напрямок це – мовлення. Он-лайн спілкування з експертом, якого ми не знаємо. Тобто, у кожного буде свій експерт. Однозначно, не з Харківської області.

Для тестирования на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка зарегистрировался и харьковчанин Владислав. В своих знаниях уверен так же, как и в том, что такой экзамен для чиновников давно нужен.

ВЛАДИСЛАВ МЕЛЬНИЧЕНКО, харьковчанин:

Представник органів державної влади фактично є представником, є обличчям держави. І тому задля того, щоб належним чином представляти державу при виконання своїх обов’язків, кожна така особа має володіти на належному рівні українською мовою.

Центр в Каразинском университета - первый на Харьковщине. Ориентировочно, рассказали в обладминистрации, их будет десять. Ибо отныне без сертификата о сдаче тестов на государственную службу не устроишься.

РОМАН СЕМЕНУХА, зам. председателя ХОГА:

Мова йде, давайте одразу внесемо ясність, тільки для людей, які претендують на заняття тієї чи іншої посади. Тобто для тих, хто вже працює, підвердження знання державної мови не потребує. Це безкоштовно, я звертаю вашу увагу.

Получить сертификат можно через две недели в своем электронном кабинете. И этот документ будет пожизненным.

Агентство Телевидения Новости