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В Харькове появились контейнеры для опасных отходов

В Харькове появились контейнеры для опасных отходов

Стационарные контейнеры для сбора опасных отходов устанавливают в общественных местах Харькова.

Как сообщили в горсовете, недавно такой контейнер был установлен по пр. Ново-Баварском, 77 (рядом с культурно-деловым центром «Бавария»). Контейнер предназначен для сбора с последующей утилизацией трубчатых и компактных люминесцентных ламп, батареек, аккумуляторов и ртутных термометров (неповрежденных) в собственной упаковке.

Напомним, что система сбора опасных отходов от населения реализуется совместно с общественной организацией «Добрая воля» в рамках проекта «Нам не до лампочки», победившем в общественном конкурсе проектов на бюджет участия. В рамках его реализации приобрели 10 стационарных контейнеров, а также экобус, который собирает опасные отходы. Маршруты экобуса были разработаны таким образом, чтобы охватить адреса, которые не охватываются стационарнымы пунктами приема бытовых опасных отходов.

 

Агентство Телевидения Новости

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