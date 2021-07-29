«Голос» Харьковщины начинает открывать партийные офисы в общинах области

Харьковский областной центр партии «Голос» начинает активные действия по развитию партийной структуры и привлечению активных граждан и общественные организации к сотрудничеству. Соответствующее решение члены партии приняли на областной конференции территориальной организации партии.

Как отметил председатель Харьковской территориальной организации партии Алексей Бабешко: «Мы имеем достаточно амбициозные планы. В рамках новой программы развития в ближайшие два месяца планируем открыть три офиса. Приоритетными для нас являются ячейки в общинах области. Там сейчас происходят важнейшие процессы, связанные со становлением общин. Первый офис будет открыт уже на следующей неделе в Сахновщинской территориальной общине. Там есть мощная группа активных молодых людей, которые хотят сделать общество лучше.

Для нас очень интересны вопросы развития общин за счет создания партисипативных бюджетов. В Харькове активно развивается эта тема, но в общинах пока она вовсе не имеет развития. Также новые центры будут фокусироваться на общественном контроле бюджетных процессов в общинах. К сожалению, жители общин мало знают о своих правах в этих вопросах, а иногда нечестные руководители пользуются этим».

Офисы партии «Голос» на Харьковщине будут открываться в формате открытых хабов, где каждый желающий сможет приобщиться и реализовать свои инициативы. Одна из задач новосозданных офисов - просветительство и максимальное привлечение граждан к управлению в своих общинах.

Агентство Телевидения Новости