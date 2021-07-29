В области готовятся к новой ковидной волне

На сегодняшний день в области работает более 150 пунктов прививки, 56 мобильных бригад и 20 центров массовой вакцинации. И теперь в Харькове центры иммунизации будут работать дольше, ведь желающих сделать прививки достаточно много. А вот ситуация в районах и небольших населенных пунктах несколько иная, вакцинироваться люди идут не так активно.

Михаил Черняк, зам. главы ХОГА:

Я бачу, що люди зацікавлені, вони в більшості своїй розуміють для чого це. Чи є місця, де люди не хочуть і відмовляються від вакцинації? Безумовно є. І ми зараз виїжджаючи до районів бачимо, зустрічаємося з людьми спілкуємося щодо цього приводу, що це є єдиним механізмом для того щоб захистити себе від пандемії, від хвороби яка шириться світом.

В настоящее время в области наблюдается увеличение количества больных на COVID.

Михаил Черняк, зам. главы ХОГА:

Певна динаміка в бік зростання спостерігається, тому ми безумовно готуємось. Ми відвідуємо з моніторинговою комісією наші госпітальні лікарні бази. І відверто кажучи, чули що люди, і самі лікарі, вже перепочили і забули, як це було в такому важкому режимі. Сьогодні ми мобілізуємо всіх.

Инфекционная больница тоже готовится к очередной ковидной волне. Сейчас в области подтверждённых случаев заражения «Дельтой» нет, ведь выявлять ее пока нет возможности.

Валентина Маслова, зам. по медицинской части областной инфекционной больницы:

Зараз в лікарні знаходиться 93 хворих на COVID-19. Ну наразі не можливо сказати чи це COVID «Дельта», адже не має поки що тест систем, які це підтверджують.

Хотя врачи подтверждают, у них уже есть больные, ход ковида у которых отличается от уже привычной клинической картины.

Агентство Телевидения Новости