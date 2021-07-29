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Пожары в Турции дошли до курортного Мармариса: туристов эвакуируют

Пожары в Турции дошли до курортного Мармариса: туристов эвакуируют

Лесные пожары в Турции дошли до курортного Мармариса. Несколько отелей, которые прилегают к опасной зоне, уже эвакуировали. Об этом сообщает TRT Haber.

Лесной пожар вспыхнул около 13:05 по неизвестной причине. Пламя быстро распространилось по обширной территории, в район бедствия направили большое количество лесных бригад и вертолетов.

Также сообщается, что из-за близости пожара к жилым районам меры предосторожности были приняты в отелях, из которых уже эвакуировали персонал и туристов.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, на тушение направили 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет.

Агентство Телевидения Новости

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