Единственная в Украине Филиппинская крыса и крошечный примат-прыгун – пополнение в Фельдман Экопарке

Крыса размером с кота и примат, что умещается на ладони. Это - Филиппинская дымчатая крыса и сенегальский галаго, новоселы Экопарка.

Размером с кошку, а строением тела похожа на нутрию. Но это крыса - Филиппинская, дымчатая - с Харьковского экопарка - единственная в Украине. Родина крыс-гигантов на островах Филиппинского архипелага. Их популяция стремительно сокращается, потому что уничтожается природная среда обитания - леса и заросли. Сейчас эти крупнейшие из мышиных под угрозой исчезновения. В Экопарке надеются, что вскоре получат пару для новосела. Пока же он одиночка.

Мех у Филиппинской крысы темно-серый, с черными пятнами. Что и создает эффект дымчатости. Грызун быстро осваивается и ловко лазает по веткам. Все - благодаря острым и длинным когтям.

АЛЕКСЕЙ КОСТЮЧЕНКО, пресс-секретарь Фельдман Экопарка:

Это животное, которое ведёт в основном ночной образ жизни и питается в основном растительной пищей. У нас это в основном овощи, зерно, различные семена, свежая зелень.

Ночной образ жизни и еще у одних новоселов Экопарка - сенегальских галаго. Крошечные приматы с большими глазами еще те сони.

ОЛЬГА ПРОКОПОВА, зав. сектором "Приматы" Фельдман Экопарка:

Целый день спят, целый день отдыхают. И как только начинаются сумерки, часов после семи, у них начинается движение какое-то. До этого они целый день спят просто. Заходим и таким образом вот только смотрим - всё в порядке или нет.

Из-за своих хрупких размеров взрослый галаго весит как большое яблоко - не более четверти килограмма. Эти животные очень уязвимы. В дикой природе их повсюду подстерегает опасность.

ОЛЬГА ПРОКОПОВА, зав. сектором "Приматы" Фельдман Экопарка:

В природе галаго днем прячутся в ветвях. Опять же дупла деревьев. Но в природе даже шимпанзе на них охотятся. Это такие животные - вечные мученики, на мой взгляд.

Но веганами этих малышей не назовешь. Галаго охотно едят насекомых и даже тараканов. Смола фруктовых деревьев тоже в рационе.

Когда вдоволь выспятся и наедятся, галаго - непревзойденные прыгуны. Длиной не более двадцати сантиметров, прыгают на расстояние до пяти метров.

Агентство Телевидения Новости