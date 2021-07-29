Убийство 6-летней Мирославы: правоохранители рассказали подробности трагедии в Старом Салтове

Первой забила тревогу мать 6-летней Мирославы. Около семи часов вечера, когда ребенок не вернулся домой, женщина обратилась в полициию. По ее словам, дочь в тот вечер ушла из двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и не вернулась. К поискам сразу взялись полицейские, чрезвычайники, нацгвардейцы, группа кинологов и односельчане.

Владимир, житель Старого Салтова

Много, зійшлись всі, поселок Старий Салтов, багато було людей - поліція, Національна гвардія, волонтери. Йшли сперва заброшені зданія, возле леса обшукували, ветлечебница, заброшеное зданіе. Обшукували там. Потім волоонтери получілі інформацію, що в районі Молодої девочку бачили, шукали на заброшенном кладбіще. Всі думали ось-ось найдем. Я буквально її ось-ось бачив, в 5 вечора вона на вєлосіпєді каталась

К поисковой операции в Старом Салтове присоединилось около полтысячи людей, рассказывает координатор поисково-спасательных отряда "Милена". Прочесывали лес у дороги, где в последний раз видели девочку, проверяли заброшенные здания. Около полуночи поиск остановили - тело ребенка нашли буквально в километре от ее дома.

Алексей Краузе, координатор поисково-спасательного отряда "Милена"

По нашей информации она вышла с соседом погулять, с мальчиком, и с ним ее видели в последний раз. Девочка, ее соседка, их видела вместе и потом, где она пропала неизвестно было. Нашли ее вещи, и потом нашли саму девочку. Это было в районе заброшенной пекарни

Ребенка нашли мертвым в заброшенном доме с ушибами головы и лица. Убийцей в полиции назвали 13-летнего соседа, с которым в тот вечер гуляла девочка. Почти сразу в соцсетях появилась информация, что парень отмечался жестокостью - издевался над животными, дрался с другими детьми.

Владимир, житель Старого Салтова

Понятно, что воспитывался без отца. Видел, знаю ... - Хулиганистый? - Всяке, бывало, детвора

По словам прокурора Харьковской области Александра Фильчаков, парень попадал в поле зрения правоохранителей еще в 2018 году. Однако на соответствующий учет взятой не был, также касательно него не было применено мер исправительного характера.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области

Ще три роки тому небайдужі мешканці селища Старий Салтів звертали увагу на агресивну поведінку малолітнього підозрюваного, який знущався привселюдно з беззахисних тварин та хизувався цим в соцмережах. Жодної реакції на це не послідувало

В центре пробации в Харьковской области объяснили, на учет могут ставить лишь после решение суда, если человек уже совершил преступление.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по часть 2. п.2 статьи 115 - умышленное убийство. Санкция - от десяти до п пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. Однако, в связи с тем, что уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет, к парню могут быть применены меры воспитательного характера.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

Особі, яка наразі є фігурантом, 13 років. До нього, згідно з законодавством, у разі доведення його вини можуть застосовуватись заходи соціального-виховного характеру та примусове поміщення до соціального закладу для неповнолітніх

Срок отбытия указанного наказания до 3-х лет, однако если особа не перевоспиталась, уполномоченные органы могут обратить в суд с просьбой продлить срок. О том действительно ли был еще и факт изнасилования, говорит Дмитрий Чубенко, можно будет говорить после проведения судебно-медицинской экспертизы. Поэтому, будет решатся вопрос о возможном проведении и судебно-психиатрической экспертизы.

Роман Чумак, юрист

Головне ще питання полягає у тому - чи розумів він значення своїх дій. На це питання відповість експертиза, яка буде призначена та проведена, але в випадку, якщо експерт скаже, що він не розумів значення своїх дій, то тут може йти мова, що він є неосудною особою, оскільки хворіє якимось психічним захворюванням

Следственные действия продолжаются. По данным прокуратуры, допрос парня проводится в присутствии его родителей, адвокатов и педагогов.

Агентство Телевидения Новости