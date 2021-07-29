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Бразилию засыпало снегом - такого холода не было 65 лет

Бразилию засыпало снегом - такого холода не было 65 лет

В южной части Бразилии зафиксировали беспрецедентные погодные условия. Как минимум 13 городов штата Риу-Гранди-ду-Сул засыпало снегом. Об этом сообщает TN.

В частности, сегодня утром жители региона зафиксировали самую низкую температуру за последние 65 лет. Столбики термометров опустились до отметки почти -8 градусов.

Такое необычное погодное явление связывают с полярной воздушной массой, вошедшей в Бразилию в последнее время.

Отмечено, что метеорологи уже предупреждали граждан о низких температурах, которые могут поразить регион. Бразильцев призвали готовиться к "экстремальным холодам".

"Холодная воздушная масса может стать одной из самых интенсивных в этом веке на территории Бразилии в климатическом сценарии",- говорится в сообщении.

Как сообщают синоптики, по меньшей мере в 33 муниципалитетах в Риу-Гранди-ду-Сул в эту среду выпал снег или ледяной дождь, так называемые "зимние осадки". Временами наблюдались эти два природных явления одновременно.

Власти Бразилии готовятся к сильной волне холодов, которая, по прогнозам специалистов, будет самой низкой с 1995 года.

Также дополнительные меры защиты разрабатывают в аграрном секторе. В то же время, отрасль здравоохранения готовится к волне заболеваний.

Синоптики прогнозируют, что снегопады и морозы накроют три штата южной части Бразилии - Санта-Катарину, Риу-Гранди-ду-Сул и Парану.

Кроме того, в ближайшие несколько часов температура воздуха будет снижаться в Рио-де-Жанейро.

Агентство Телевидения Новости

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