Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:50
Просмотров: 113

Третий за лето: в харьковском дельфинарии родился еще один дельфиненок

Третий за лето: в харьковском дельфинарии родился еще один дельфиненок

В харьковском дельфинарии – пополнение. Там родился еще один дельфиненок – третий за лето.

Дельфин Марта впервые стала мамой и 29 июля родила детеныша-самку. Как сообщают в дельфинарии, беременную Марту сопровождали тренеры и ветеринары, роды длились около часа. Дельфиненок появился на свет вечером, в начале шестого, через полчаса после представления. Сейчас семья дельфинов чувствует себя хорошо. 

Отметим, что это третий дельфиненок, который родился в харьковском дельфинарии этим летом. На Троицу у самки дельфина Кики родилась девочка, которую назвали Наоми, а на Ивана Купала дельфин Майя родила Иванку.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 