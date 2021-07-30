Третий за лето: в харьковском дельфинарии родился еще один дельфиненок

В харьковском дельфинарии – пополнение. Там родился еще один дельфиненок – третий за лето.

Дельфин Марта впервые стала мамой и 29 июля родила детеныша-самку. Как сообщают в дельфинарии, беременную Марту сопровождали тренеры и ветеринары, роды длились около часа. Дельфиненок появился на свет вечером, в начале шестого, через полчаса после представления. Сейчас семья дельфинов чувствует себя хорошо.

Отметим, что это третий дельфиненок, который родился в харьковском дельфинарии этим летом. На Троицу у самки дельфина Кики родилась девочка, которую назвали Наоми, а на Ивана Купала дельфин Майя родила Иванку.

Агентство Телевидения Новости