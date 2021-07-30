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Украинский дзюдоист из Донецка поборется за олимпийскую "бронзу"

Украинский дзюдоист из Донецка поборется за олимпийскую бронзу

Путь к олимпийскому пьедесталу пришлось прокладывать через утешительный поединок.

На олимпийском турнире по дзюдо Украину в самой престижной весовой категории свыше 100 кг представляет донецкий спортсмен Яков Хаммо, перебравшийся в Киев после российского вторжения.

Хаммо начал сегодня выступление на Олмпиаде с победы в 1/8 финала над Влэдуцом Симьонеску из Румынии. Затем Хаммо уступил в четвертьфинале японцу Хисаёши Хиросаве. После чего Яков одержал победу в утешительной схватке над Бекмуродом Олтыбоевым из Узбекистана.

И теперь Хаммо ждет последняя и самая важная олимпийская схватка - за 3-е место

 

Агентство Телевидения Новости

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