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Вот оно - счастье! Экс-украинская спортсменка выиграла олимпийскую медаль для Азербайджана

Вот оно - счастье! Экс-украинская спортсменка выиграла олимпийскую медаль для Азербайджана

В Украине считалась третьим номером в своей весовой категории.

Дзюдоистка Ирина Киндзерская, родившаяся в Каменец-Подольском, на Олимпиаде-2012 в Лондоне выступала за сборную Украины и заняла 5-е место.

Через некоторое время она вышла замуж за гражданина Азербайджана и в 2017-м году приняла гражданство Азербайджана. При этом руководство украинского дзюдо без проблем отпустило Киндзерскую, отмечая, что она является третьим номером в Украине в своей весовой категории.

И, вот, на Олимпиаде-2020, к которй Кендзерская, готовилась, к слову, в Украине, первый номер украинской сборной Елизавета Калинина вылетела, проиграв в первой же схватке, а выступающая за Азербайджан Ирина Киндзерская добралась до схватки за 3-е место, которую "иппоном" досрочно выиграла у китаянки Ксу Шиян и завеовала бронзовую олимпийскую медаль, которая идет в зачет Азербайджана.

Агентство Телевидения Новости

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