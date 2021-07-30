Как обидно. Украинский дзюдоист, вынуженно покинувший Донецк, уступил россиянину в олимпийской схватке за 3-е место

До олимпийском медали было рукой подать.

Украинец Яков Хаммо, имеющий ассирийские корни, в 2015-м году предпочел перехать из родного Донецка в Киев, где продолжил занятия дзюдо. На чемпионатах мира в 2015-м и 2021-м годах Хаммо, выступающий в весовой категории сыше 100 кг, становился бронзовым презром чемпионатов мира. А сегодня мог стать и бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.

В схватке за 3-е место Хаммо боролся против россиянина Тамерлана Башаев. Следует напомнить, что россияне из-за того, что прием допинга спортсменами этой страны поддержвается на государтственном уровне, выступают на Олимпиаде без флага, гимна и названия страны - лишь под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).

И, вот, Тмерлан Башаев (РОК) победил украинца Якова Хаммо из Донецка и стал бронзовым олимпийским призером. Хаммо вынужен ограничиться 5-м местом.

Агентство Телевидения Новости