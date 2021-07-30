На Рогань пустили новые троллейбусы с автономным ходом

Новые троллейбусные маршруты №51 и 52 запустили сегодня, 30 июля, на Роганский жилмассив. Об этом сообщили в горсовете.

Как рассказал заместитель директора Департамента инфраструктуры Александр Куколь, маршруты начали работу в тестовом режиме, который продлится до начала сентября. Так, сейчас для жителей микрорайонов на улицах Зубарева и Грицевца пустили пять троллейбусов с автономным ходом: три работают на маршруте №51 и два – на №52, которые едут по нечетной и четной стороне ул. Сергея Грицевца соотвественно. После окончания тестового периода на маршруты планируют пустить еще три троллейбуса. Благодаря этому интервалы движения, которые сейчас составляют около 15-20 минут, удастся сократить до 5-7 минут.

«От жителей этих микрорайонов мы получали бесконечное количество жалоб о работе частных перевозчиков. По словам жителей, перевозчики не справлялись со своими обязанностями: были большие интервалы движения, также возникали претензии к чистоте и безопасности этих автобусов. Мы проанализировали все обращения харьковчан и приняли решение запустить новые маршруты троллейбусов с автономным ходом», - рассказал Александр Куколь.

Он также отметил, что всего для Харькова приобрели 50 таких троллейбусов, 35 из них уже введены в работу, остальные - выпустят на маршруты до конца года. Так, на следующей неделе планируется запустить новый транспорт на микрорайон «Горизонт», а в начале осени - на пос. Жуковского.

Напомним, что длина новых троллейбусов составляет 12 метров, вместимость - до 100 пассажиров. Часть маршрута они проходят с помощью контактной сети, а часть - на батареях. В троллейбусах установлены кондиционеры, система отопления, зарядные устройства под USB-разъемы и валидаторы для оплаты «E-ticket».

Агентство Телевидения Новости