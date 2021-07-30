Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:20
Просмотров: 80

На Рогань пустили новые троллейбусы с автономным ходом

На Рогань пустили новые троллейбусы с автономным ходом

Новые троллейбусные маршруты №51 и 52 запустили сегодня, 30 июля, на Роганский жилмассив. Об этом сообщили в горсовете.

Как рассказал заместитель директора Департамента инфраструктуры Александр Куколь, маршруты начали работу в тестовом режиме, который продлится до начала сентября. Так, сейчас для жителей микрорайонов на улицах Зубарева и Грицевца пустили пять троллейбусов с автономным ходом: три работают на маршруте №51 и два – на №52, которые едут по нечетной и четной стороне ул. Сергея Грицевца соотвественно. После окончания тестового периода на маршруты планируют пустить еще три троллейбуса. Благодаря этому интервалы движения, которые сейчас составляют около 15-20 минут, удастся сократить до 5-7 минут. 

«От жителей этих микрорайонов мы получали бесконечное количество жалоб о работе частных перевозчиков. По словам жителей, перевозчики не справлялись со своими обязанностями: были большие интервалы движения, также возникали претензии к чистоте и безопасности этих автобусов. Мы проанализировали все обращения харьковчан и приняли решение запустить новые маршруты троллейбусов с автономным ходом», - рассказал Александр Куколь. 

Он также отметил, что всего для Харькова приобрели 50 таких троллейбусов, 35 из них уже введены в работу, остальные - выпустят на маршруты до конца года. Так, на следующей неделе планируется запустить новый транспорт на микрорайон «Горизонт», а в начале осени - на пос. Жуковского. 

Напомним, что длина новых троллейбусов составляет 12 метров, вместимость - до 100 пассажиров. Часть маршрута они проходят с помощью контактной сети, а часть - на батареях. В троллейбусах установлены кондиционеры, система отопления, зарядные устройства под USB-разъемы и валидаторы для оплаты «E-ticket».

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 