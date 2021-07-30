Германия ужесточает правила въезда в страну

Федеральное правительство Германии одобрило в пятницу введение общеобязательного тестирования для путешественников, прибывающих в страну всеми видами транспорта. Требование вступает в силу с 1 августа.

С тех пор наличие негативных тестов будут проверять не только у тех, кто путешествует авиатранспортом (авиакомпании все время требовали такие тесты), но и автомобильным, морским или железнодорожным путем. Ожидается, что соответствующие документы полиция будет выборочно контролировать на границе.

Впрочем, от тестирования освобождаются дети в возрасте до 12 лет, люди, следующие через территорию ФРГ транзитом или регулярно пересекающие границу по рабочим делам, а также обладатели сертификата о вакцинации или официальной справки о перенесенном заболевании COVID-19.

В то же время все, кто прибывает из регионов распространения мутаций коронавируса, должны будут предъявлять отрицательный тест даже при наличии сертификата о вакцинации.

«Речь идет о защите здоровья граждан этой страны... Мы должны избежать ситуаций осенью, как было в прошлом году», - обосновал шаг правительства вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Политик назвал хорошим уровень вакцинации в ФРГ, но недостаточным для того, чтобы предупредить четвертую волну пандемии, особенно с быстрыми темпами распространения штамма «Delta».

Решение вызвало недовольство немецких отдыхающих, ехавших в отпуск, рассчитывая на беспрепятственное возвращение домой, ведь обязанность тестироваться для тех, кто находился в странах, которые находятся в «зеленой зоне», была отменена в начале лета. К тому же, платить за ПЦР-тесты будут сами отдыхающие.

Агентство Телевидения Новости