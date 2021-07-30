Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:00
Просмотров: 86

Германия ужесточает правила въезда в страну

Германия ужесточает правила въезда в страну

Федеральное правительство Германии одобрило в пятницу введение общеобязательного тестирования для путешественников, прибывающих в страну всеми видами транспорта. Требование вступает в силу с 1 августа.

С тех пор наличие негативных тестов будут проверять не только у тех, кто путешествует авиатранспортом (авиакомпании все время требовали такие тесты), но и автомобильным, морским или железнодорожным путем. Ожидается, что соответствующие документы полиция будет выборочно контролировать на границе.

Впрочем, от тестирования освобождаются дети в возрасте до 12 лет, люди, следующие через территорию ФРГ транзитом или регулярно пересекающие границу по рабочим делам, а также обладатели сертификата о вакцинации или официальной справки о перенесенном заболевании COVID-19.

В то же время все, кто прибывает из регионов распространения мутаций коронавируса, должны будут предъявлять отрицательный тест даже при наличии сертификата о вакцинации.

«Речь идет о защите здоровья граждан этой страны... Мы должны избежать ситуаций осенью, как было в прошлом году», - обосновал шаг правительства вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Политик назвал хорошим уровень вакцинации в ФРГ, но недостаточным для того, чтобы предупредить четвертую волну пандемии, особенно с быстрыми темпами распространения штамма «Delta».

Решение вызвало недовольство немецких отдыхающих, ехавших в отпуск, рассчитывая на беспрепятственное возвращение домой, ведь обязанность тестироваться для тех, кто находился в странах, которые находятся в «зеленой зоне», была отменена в начале лета. К тому же, платить за ПЦР-тесты будут сами отдыхающие.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 