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Президент США призвал платить гражданам $100 за вакцинацию

Президент США призвал платить гражданам $100 за вакцинацию

Американский президент Джо Байден в четверг призвал штаты и органы местного самоуправления предложить людям выплаты по 100 долларов для стимулирования вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает The Hill.

Выплаты предполагается делать свежевакцинированным американцам, чтобы придать дополнительный стимул для «повышения темпов вакцинации, защиты общин и спасения жизней».

С этой целью Байден предлагает использовать средства из его Американского плана спасения в размере 1,9 триллиона долларов.

«Я знаю, что платить людям за вакцинацию может показаться несправедливым по отношению к людям, которые уже были вакцинированы, но вот в чем дело: если стимулы помогут нам победить этот вирус, я считаю, что мы должны их использовать. Мы все выиграем, если сможем вакцинировать больше людей», - сказал Байден.

Как сообщалось, уже почти 70% взрослых американцев получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19, а около 60% взрослых американцев были полностью вакцинированы. Однако динамика вакцинации несколько спала за последние недели, а процент иммунизированных людей в некоторых регионах США остается низким.

Агентство Телевидения Новости

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