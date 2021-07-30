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Первый плавательный мировой рекорд не в эстафете на Олимпиаде-2020
Есть от чего схватиться за голову
В плавательной программе летней Олимпиады в Токио до сегодняшнего дня было установлено два мировых рекорда. Оба – в эстафетах. И, вот, сегодня случился первый мировой рекорд в индивидуальной программе.
Это Татьяна Схунмакер из ЮАР одержала победу на дистанции 200 метров на спине со временем 2 минуты 18.95 сек., побив на 0.16 сек. Прежний мировой рекорд.
Таким образом, вышло олимпийское “золото” с мировым рекордом.
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