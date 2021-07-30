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Джокович проиграл в полуфинале Олимпиады. Уникального достижения не вышло

Джокович проиграл в полуфинале Олимпиады. Уникального достижения не вышло

Выдающийся сербский теннисист Новак Джокович мог стать первым в истории спортсменом в мужском теннисе, который выиграл бы за один год все четыре турнира Большого Шлема и Олимпиаду.

Но сегодня в олимпийском полуфинале в Токио Джокович потерпел поражение от Александра Зверева из Германии - 6:1, 3:6, 6:1 и теперь поборется за бронзовую медаль.

В этом сезоне Джокович уже выиграл три турнира Большого Шлема: открытые чемпионаты Австралии и Франции, а также Уимблдон.

 

Агентство Телевидения Новости

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