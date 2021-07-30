С завтрашнего дня Италия открывает границы для украинцев

Италия открывает границы для украинцев с 31 июля по рекомендации Совета ЕС. Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттере.

"Италия с 31 июля возобновляет безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", - написал Кулеба.

Впрочем, по его словам, существуют ограничения.

"Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытию. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", - добавил министр.

Как сообщалось, 28 июля Кулеба на онлайн-брифинге сообщил, что граждане Украины в настоящее время могут путешествовать в 124 страны мира, в том числе для них открыты популярные туристические направления.

Агентство Телевидения Новости