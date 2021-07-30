Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:13
Просмотров: 97

С завтрашнего дня Италия открывает границы для украинцев

С завтрашнего дня Италия открывает границы для украинцев

Италия открывает границы для украинцев с 31 июля по рекомендации Совета ЕС. Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттере.

"Италия с 31 июля возобновляет безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", - написал Кулеба.

Впрочем, по его словам, существуют ограничения.

"Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытию. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", - добавил министр.

Как сообщалось, 28 июля Кулеба на онлайн-брифинге сообщил, что граждане Украины в настоящее время могут путешествовать в 124 страны мира, в том числе для них открыты популярные туристические направления.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 