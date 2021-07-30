И снова большие надежды на Романчука. Украинский пловец вышел с первым временем в олимпийский финал

После того, как украинский пловец Михаил Романчук был главным фаворитом на дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпиаде-2020 в Токио, но ограничился 3-м местом, теперь он основной претендент на победу на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Сегодня Романчук в квалификации подтвердил свой статус фаворита. Он проплыл 1500 метров за 14 минут 45.99 секунды и с лучшим временем отобрался в финальный заплыв. Теперь осталось правильно распределить силы в финале.

Также отобрался в финал на этой дистанции - с 6-м результатом (14 минут 51.83 секунды) еще один украинский пловец - Сергей Фролов.

Агентство Телевидения Новости