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В выходные в Харькове будет жарко - до 36 градусов

В выходные в Харькове будет жарко - до 36 градусов

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, без существенных осадков, ветер – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – 17-22 градуса тепла, днем – 30-35. 

В воскресенье – переменная облачность, ночью - без осадков, днем - местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – 16-21 градус тепла, днем – 31-36.

Агентство Телевидения Новости

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