В Харькове пройдут соревнования по триатлону: на Салтовке и в центре будет запрещено движение

Движение транспорта на некоторых центральных улицах Харькова будет запрещено с 7:00 до 14:00 1 августа. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением соревнований по триатлону «HALF.IRON 70.3».

В связи с этим, запрещено движение транспорта, кроме трамваев и троллейбусов, по следующему маршруту:

- по ул. Героев Труда, на участке от ул. Барабашова до ул. Шевченко, по ул. Шевченко, на участке от ул. Героев Труда до ул. Матюшенко, по ул. Матюшенко, Журавлевском спуске, ул. Веснина, на участке от ул. Пушкинской до ул. Сумской, по ул. Сумской, от ул. Веснина до ул. Деревянко, по Белгородскому шоссе и пр. Академика Курчатова. Движение будет восстанавливаться поэтапно, по мере прохождения трассы спортсменами.

В связи с проведением спортивного мероприятия 1 августа будет запрещено движение городского электротранспорта на некоторых участках улично-дорожной сети, троллейбус №50 не будет ходить до 14:00.

В связи с отсутствием троллейбусного маршрута №50 «пос. Пятихатки – пл. Конституции», с 5:56 до 14:00 будет организован временный автобусный маршрут: «пос. Пятихатки - пр. Победы (круг трамвая)» по следующему маршруту: пр. Академика Вальтера (пос. Пятихатки) - пр. Академика Синельникова - Окружная дорога - пр. Людвига Свободы - ст. м. «Проспект Победы» - пр. Победы (круг трамвая).

Кроме того, с 7:20 до 8:30 будет запрещено движение трамваев по ул. Моисеевской, ул. Веринской и ул. Cемиградской, на участке от ул. Шевченко (ст. м. «Киевская») до ул. Академика Павлова. В связи с этим, будет приостановлено движение трамвайных маршрутов №16 и 16А.

Также с 7:30 до 8:40 будет запрещено движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, на участке от ул. Клочковской до ул. Веснина. На это время будет приостановлено движение трамвайного маршрута №12.

Также с 7:00 до 9:00 будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской и по Белгородскому шоссе, на участке от пр. Независимости до ул. Академика Курчатова.

Поэтому маршруты троллейбусов изменятся следующим образом:

троллейбус №2: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская – пл. Конституции;

троллейбус №12: разворотный круг «Ул. Клочковская» - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Балакирева - разворотный круг «Больница скорой помощи»;

троллейбусный маршрут №17 - не ходит.

С 9:00 до 14:00 будет запрещено движение троллейбусов по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Академика Курчатова. В связи с этим маршруты троллейбусов изменятся следующим образом:

троллейбус №2: разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - разворотный круг «Парк им. Горького»;

троллейбус №12: разворотный круг «Ул. Клочковская» - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Сумская - разворотный круг «парк им. Горького »;

троллейбус №17: разворотный круг «Пл. Конституции» - ул. Сумская - разворотный круг - «Парк им. Горького».

С более подробным расписанием движения общественного транспорта можно ознакомиться здесь.

Агентство Телевидения Новости